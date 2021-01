Ancelotti: “Zielinski centrocampista completo, Lozano ha qualcosa di speciale”

L’ex allenatore del Napoli oggi all’Everton Carlo Ancelotti a Radio Rai ha parlato anche di Lozano e Zielinski.

“Zielinski è un centrocampista completo, con me ha giocato in tutte le posizioni. Gli è sempre mancata la continuità ma ha grandi qualità: è dinamico e abile con la palla. Quello che gli è mancata è la continuità di prestazione.

Per quel che riguarda Lozano credo sia un giocatore che ha qualcosa di speciale, la velocità. È molto rapido. L’anno scorso ha avuto difficoltà perché è stato comprato gli ultimi giorni di mercato.

Rigori facili in Inghilterra? Nelle prime 10 partite ci sono stati tanti rigori in più rispetto all’anno scorso. Adesso però se ne sono accorti e c’è stato un allentamento, gli arbitri sono meno rigidi. Per fortuna, con l’avvento del VAR, si vanno a rivedere molte cose e cambiano le decisioni”.

Comments

comments