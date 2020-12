Anche De Luca commenta la sentenza del Coni: “Ripristinati valori di lealtà sportiva”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha voluto commentare la sentenza del Coni in merito al ricorso presentato dalla SSC Napoli.

De Luca lo ha fatto tramite la propria pagina di Facebook. Di seguito il suo messaggio:

“Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Napoli contro le decisioni prese nelle scorse settimane a danno della società e della squadra. L’accoglimento del ricorso ripristina giustizia e correttezza.

Si riconoscono come valide e irrinunciabili le ragioni di tutela della salute espresse dalle decisioni delle Asl di Napoli, e soprattutto si ripristinano i valori della lealtà sportiva, clamorosamente violati dalle precedenti sentenze. Non si può non esprimere una piena e grande soddisfazione e l’apprezzamento per la decisione del Coni.“

