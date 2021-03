Anche Epic Games entra a far parte di IIDEA

Dopo Riot Games, anche Epic Games entra ufficialmente in IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia.

Epic Games, oltre ad aver lanciato il fenomeno mondiale di Fortnite, è lo sviluppatore dell’Unreal Engine, uno dei motori più usati nell’industria. Il presidente di IIDEA Marco Saletta ha commentato l’ingresso di Epic Games:

“Siamo orgogliosi di accogliere Epic Games come nuovo membro di IIDEA attraverso il suo brand Unreal Engine. Epic ha alle spalle molti anni di esperienza nel settore e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro per condividere la loro conoscenza e passione con i nostri membri.

Il nostro desiderio è che la collaborazione con Epic duri a lungo per supportarci nel nostro obiettivo di rafforzare la crescita dell’industria dei videogiochi italiana.”

Rocco Scandizzo, Head of Games’ Engine Business Development per EMEA di Epic Games, ha aggiunto le seguenti parole in merito:

“Con oltre 80 aziende presenti all’interno di IIDEA, l’Italia ha senza dubbio una comunità attiva e vivace ed è uno dei principali attori dell’industria globale. In Epic Games lavoriamo instancabilmente per supportare gli sviluppatori attraverso le nostre numerose iniziative come Epic Online Services, Epic MegaGrants, Unreal Fest e Unreal Presents.

Non vediamo l’ora di essere un membro attivo all’interno dell’Associazione e di aiutarla a raggiungere gli obiettivi di sviluppo per le aziende e per l’industria italiana in generale.”

