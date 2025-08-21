Calciatori del Napoli

Anche il consulto di oggi conferma che per Lukaku non è necessaria l’operazione

Anche oggi Lukaku si è sottoposto ad un altro consulto medico che ha confermato la terapia conservativa 

Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo che lo riporterà in campo per la fine dell’anno.

