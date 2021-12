Anche il Milan perde i pezzi: dopo Kjaer si fermano Pellegri e Leao

Aumentano gli infortuni tra i calciatori di Serie A [LEGGI QUI]. Il Milan dopo l’infortunio ai legamenti che terrà fuori per tutta la stagione Kjaer, in vista della gara decisiva in Champions con il Liverpool perde altri due calciatori.

Per Pioli infatti aumentano i problemi in attacco.

Dopo gli infortuni di Rebic e Giroud che dovrebbero rientrare dopo la sosta natalizia si fermano anche Pellegri (stiramento) e Leao per un trauma contusivo che ha causato una piccola lesione muscolare del bicipite femorale.

