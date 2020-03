Dalla Spagna arrivano novità per quanto riguarda l’allarme Coronavirus. A quanto pare, in Catalogna, il numero di persone positivo al virus è 28.

Questo vuol dire che i casi sono aumentati. El Mundo riporta che alcuni di questi casi sono una diretta conseguenza di contatti con alcuni cittadini italiani.

Per via di questo, potrebbe essere possibile che si prendano delle misure per Barcellona-Napoli, in programma il 18 marzo.

