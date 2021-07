Anche l’Inter rinuncia alla Florida Cup, dopo l’Arsenal, a causa del Covid

Con un breve comunicato ufficiale, l’Inter ha annunciato che non volerà in America per la Florida Cup per via della situazione legata al Covid.

Questo il comunicato ufficiale:

“FC Internazionale Milano comunica che non si recherà negli USA per la Florida Cup in considerazione dei rischi che, allo stato attuale, comportano gli spostamenti internazionali in conseguenza dell’evoluzione del propagarsi della pandemia, rischi che hanno già causato il ritiro dalla partecipazione da parte di Arsenal FC.”

La decisione del club milanese arriva dopo quella dell’Arsenal che, a causa del focolaio Covid nel gruppo squadra, ha dovuto rinunciare a partire.

