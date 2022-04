Anche questa volta si andrà al di là del risultato?

Nonostante il momento difficile della squadra ed i sogni Scudetto ormai svaniti del tutto, i tifosi del Napoli anche ad Empoli hanno risposto presente.

Se c’è una certezza da qui fino alla fine della stagione è quella che i tifosi napoletani resteranno sempre al fianco della squadra non lasciandola mai sola.

Certo in molti saranno delusi, certo non ci sarà più un Maradona tutto esaurito ma chi ama la maglia, come i cinquemila del Castellani, andrà anche questa volta al di là del risultato, come recita proprio lo striscione esposto ogni partita in Curva B.

Forse più che di Napoli-Sassuolo la grande attesa per la gara di sabato è vedere come risponderanno i tifosi del Napoli dopo questa ennesima delusione magari ripartendo proprio dalla passione per la maglia dimostrata da chi ieri ha sostenuto la squadra sotto la pioggia per 90 minuti e più.

