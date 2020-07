Anche Xavi positivo al Coronavirus: lo annuncia lo stesso ex calciatore

L’ex centrocampista del Barcellona ha annunciato di essere positivo al Coronavirus, dopo i controlli che ha chiesto la Lega del Qatar.

A riportare la notizia è il portale Ansa, che ha ripreso anche le parole dell’ex calciatore, ora allenatore dell’Al-Sadd:

“Qualche giorno fa, seguendo il protocollo della Lega in Qatar, sono risultato positivo nell’ultimo test per Covid-19. Fortunatamente, mi sento bene, ma sarò messo in quarantena fino a quando tutto tornerà alla normalità.

Quando i servizi sanitari lo permetteranno, sarò molto felice di tornare alla mia vita quotidiana e al lavoro. Oggi non sarò in grado di unirmi alla mia squadra per il ritorno alle competizioni ufficiali.“

Comments

comments