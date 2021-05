Ancora 0-0 tra Milan e Cagliari dopo la prima frazione di gioco conclusasi da pochi minuti allo Stadio San Siro.

Un Cagliari che si dimostra arrendevole, non calcia mai verso la porta di Donnarumma.

Un Milan non brillantissimo che però dalla sua prova a vincerla per ipotecare la qualificazione in Champions.

Comments

comments