Ancora calda la vicenda ammutinamento del 2019, rischiano anche Mertens, Ospina e Insigne

Il Mattino oggi in edicola torna sulla vicenda dell’ammutinamento dei calciatori del Napoli nell’autunno 2019.

De Laurentiis dopo Allan e Hysaj ha deciso di portare in Tribunale anche Maksimovic.

In ballo c’è il 25% di una mensilità, oltre a una decisione che potrebbe fare giurisprudenza.

A rischio potrebbero sentirsi anche Ospina, Insigne e Mertens, che hanno il contratto in scadenza nel 2022.

Oltre all’arbitrato, però, c’è soprattutto la causa civile a tenere banco: il Napoli ha dieci anni di tempo a disposizione per portare in tribunale un suo tesserato o un ex tesserato: in questo caso, spiega il quotidiano, potrebbe esserci in gioco anche un’intera annualità.

Ad Insigne, ad esempio, potrebbero essere sottratti i quasi 5 milioni di stipendio percepiti in quella stagione. Un rischio che potrebbe aumentare in caso di separazione a giugno tra le parti.

Comments

comments