Ancora Gravina: “Spero in una Serie A a 18 squadre già dal 2023/24”

Gabriele Gravina, oltre a parlare dell’annuncio del rinnovo di Mancini come ct dell’Italia, parla anche della Serie A.

Il presidente della FIGC spera in un campionato a 18 già dal 2023/24. A seguire le sue parole, riprese da Calcio & Finanza:

“C’è un’idea e un progetto al quale ho lavorato e che sottoporrò a tutte le componenti, se questo si verificherà, già a partire dal 2023-’24 avremo una Serie A a 18. Mi interessa una riforma del sistema calcio italiano, molto più ampia della Serie A.

Anche se il campionato a 18 squadre sta diventando un tema comune anche per altre federazioni, così come i playoff e playout. Significa che siamo stati precursori dei tempi. Già da venerdì potrebbe essere il primo passo per discutere di questa riforma.“

