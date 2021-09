Ancora problemi per DAZN: tifosi di Napoli, Lazio e Milan furiosi

La piattaforma streaming DAZN ancora non ha risolto del tutto i problemi per la trasmissione delle partite del campionato di Serie A dopo averne acquistato i diritti per il triennio 2021-2024.

Molti tifosi del Napoli hanno protestato per l’interruzione del segnale proprio nel momento in cui Koulibaly ha segnato il gol vittoria contro la Juventus.

Problemi denunciati anche da diversi tifosi di Milan e Lazio per le continue interruzioni di segale durante il posticipo pomeridiano tra le due squadre al Meazza.

C’è chi chiede alla Lega di Serie AS di intervenire per trovare una soluzione considerando che in molti pagano per un servizio non proprio ottimale.

Comments

comments