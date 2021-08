André Anguissa, la mediana azzurra trova forza e fisicità

André Zambo Anguissa è il nuovo rinforzo a centrocampo per il Napoli, un mediano che unisce forza e fisicità. Vediamolo più da vicino.

Nato in Camerun nel 1995, Anguissa è il classico mediano (e centrocampista centrale) che unisce fisico e forza nelle sue giocate. Piede naturale il destro, quello che lo contraddistingue è il fatto di riuscire ad anticipare l’avversario e ad avere un’importante prestanza fisica. Tra l’altro, non si disdegna neanche il fatto che è abbastanza corretto nel giocare: solo 6 ammonizioni nell’ultimo campionato con il Fulham.

Quello che salta all’occhio, inoltre, è che il camerunense ha giocato già in Francia, in Spagna ed ora in Inghilterra. Insmma, ha già militato in tre dei campionati europei più importanti che ci sono.

Tra anticipi e forza fisica notevole

Come abbiamo anticipato, quello che contraddistingue Anguissa è la capacità nell’anticipare l’avversario e la notevole forza fisica. La prima gli permette di riuscire a recuperare palla in zone pericolose per gli avversari e far ripartire subito l’azione; questa capacità di anticipo è unita ad un buon piede che gli permette anche di trovare il compagno in profondità.

La seconda caratteristica, la forza fisica, è quello che fa sì che quando recupera palla è molto difficile che gliela portino via. Molto spesso gli avversari devono ricorrere al fallo, altrimenti Anguissa riesce a progredire ed a resistere agli avversari senza troppi problemi. A queste due caratteristiche si deve unire il 1,84 metri di altezza. Quantità e qualità, per riassumere in due parole.

Anguissa nel Napoli di Spalletti

Il centrocampista camerunense può giocare nei due del centrocampo di Spalletti in caso di 4-2-3-1 o come centrocampista centrale nel 4-3-3. Un rinforzo che può far veramente comodo al centrocampista azzurro data la sua possibilità di giocare in entrambi i moduli.

Come già detto, il club azzurro ha trovato l’accordo con il Fulham per un prestito con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Accordo finale trovato tra i club proprio poco fa.

