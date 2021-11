Andreazzoli: “Tifo per Spalletti, risultati del Napoli stupefacenti”

L’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo in breve estratto.

“Finalmente un campionato equilibrato.

Lo scudetto lo vincerà Spalletti. Glielo auguro di cuore faccio il tifo per lui. Ci siamo visti di recente in un ristorante a Empoli. C’è un rapporto di massima stima e profonda conoscenza.

I risultati del Napoli sono stupefacenti. Le vince tutte. Forse nemmeno lui poteva immaginarlo. Che potesse far bene non avevo dubbi. Ero sicuro che potesse essere l’ambiente giusto per lui, ma ovunque è andato ha lavorato bene ma giocando a questi livelli non potevo immaginarlo.

Totti-Spalletti? Da amico di tutti e due sono dispiaciuto per ché loro due insieme sono stati un bomba. Spero che il tempo possa mettere a posto le cose”.

Comments

comments