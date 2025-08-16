Andy Diouf: cifre e note. Interessa molto al Napoli

Il Napoli vicino a Andy Diouf, centrocampista del Lens e della Francia Under 21, classe 2003. Lo riferisce anche il giornalista ed esperto di mercato RAI Ciro Venerato

Diouf è stato individuato dal club partenopeo come rinforzo in mediana, vice Anguissa, under per le liste.: “Mancherebbe davvero poco per chiudere la trattativa col club transalpino. Ballerebbero circa 3 milioni stando alle indiscrezioni. Poi da chiarire i soliti bonus e una possibile percentuale di rivendita (abbasserebbe il costo del cartellino ma è tutta da verificare).

Con gli agenti del centrocampista tutto definito. Accordo di cinque anni . Cifre vicine al 1.3 milioni con bonus e stipendio a scalare negli anni. Settimana prossima decisiva per definire tutto. Anche da Siviglia arrivano nuove indiscrezioni. Il Siviglia non ha ancora detto sì al napoli per Juanlu. Il club azzurro ha ribadito agli agenti che non intende mutare l’offerta fatta poche settimane fa. 17 milioni prendere o lasciare. Si sta quindi lavorando sulla futura percentuale di rivendita e sui bonus per limare le distanze. Lunedì mattina nuovo round: questo ci arriva da Siviglia”.

