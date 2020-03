Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, negativo al tampone

Nel corso della giornata di ieri c’è stata la notizia che Angelo Borrelli non sarebbe stato presente per l’aggiornamento della situazione.

Questo perché il capo della Protezione Civile non si è sentito bene; per essere del tutto sicuri che non fosse contagiato dal Coronavirus, chi di dovere ha provveduto a fare un tampone a Borrelli. Tampone che poi è risultato negativo.

Questo vuol dire che il capo sta accusando solo dei sintomi influenzali e quindi continuerà a lavorare da casa. A darne notizia è il portale online Open.

Comments

comments