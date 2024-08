Angelo Caruso:”Domani sera 4 azzurri in piazza a Castel di Sangro”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto ai microfoni di ‘Marte Sport Live’ su Radio Marte

“Il mio cuore ormai è azzurro, appartiene un po’ ai sentimenti. Siamo soddisfatti della presenza del Napoli, anche il secondo weekend è andato bene. C’erano tanti tifosi pure ieri pomeriggio, nonostante la giornata di riposo concessa da Conte. Nelle nostre strutture, ci sono tanti tifosi pure oggi.

Spero che domani sera ci siano quattro giocatori importanti in piazza Plebiscito per parlare con i tifosi. Mi auguro sarà una bella serata, c’è grande entusiasmo. Sono fiducioso che presto si sbloccherà pure il mercato del Napoli, non farei drammi per la sconfitta contro il Girona di sabato.

Il silenzio di De Laurentiis? Si sta tornando nei canoni di normalità, il confine tra staff tecnico e società non può essere oggetto di negoziazione. De Laurentiis ha ingaggiato il miglior allenatore in circolazione e ha affidato a lui la gestione. Un allenatore come Conte è un fattore pure sul mercato. Siamo vicini al record di presenze della scorsa estate, è un grande risultato.

Lukaku? Sarebbe stato bello averlo qui”.

