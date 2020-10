Angelovski, ct Macedonia: “Può essere l’anno dell’esplosione di Elmas”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Igor Angelovski, allenatore della nazionale macedone di Elmas e Pandev.

A seguire le sue parole, dove parla proprio di Elmas e Pandev:

“Può essere l’anno dell’esplosione di Elmas? Ne sono certo, anzi io me lo aspetto. Già lo scorso anno avevo detto che questo sarebbe stato il suo anno. Sono contento perché non solo Elmas ha giocato bene contro il Genoa, ma tutta la squadra ha giocato bene nelle prime due gare e sta gettando le basi per una stagione importante. Ho parlato con Eljif in questi giorni, gli ho fatto complimenti per la partita e il gol. Sono convinto che può giocare contro la Juve, ma questo lo deve decidere Gattuso.

Vedendo come Elmas ha affrontato la partita contro il Genoa però, credo che meriti di indossare la maglia da titolare contro i bianconeri. Pandev? Ho sentito Goran e mi ha tranquillizzando dicendo che non è positivo al Coronavrus. Spero che resterà negativo al Covid in quanto l’8 abbiamo una partita importantissima, anzi storica, contro il Kosovo per la qualificazione per gli europei e abbiamo bisogno di lui.

La Macedonia senza Pandev è come il Portogallo senza Ronaldo, o l’Argentina senza Messi. Aspetto sia lui che Elmas e mi auguro di averli al meglio. Se gli azzurri sono in corsa per vincere il campionato? Assolutamente sì, la cosa più importante in tal senso è stata fatta: il Napoli ha tenuto il 99% della squadra, confermando l’allenatore. Se ha vinto la Coppa Italia, perché non può vincere lo Scudetto? Certo, sarà molto difficile dato che in Italia c’è una grande concorrenza come quella di Juve e Inter, ma è un traguardo possibile.

Io spero che il Napoli possa vincere lo Scudetto, soprattutto per Elmas, ma anche perché è un club che stimo molto.”

