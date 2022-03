Anguissa a KKN: “Abbiamo reagito in modo deciso contro il Verona. Pensiamo a vincere una partita dopo l’altra”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Frank Anguissa che ha parlato del momento di questo campionato e del rush finale che attende gli azzurri.

Questo l’intervento di Anguissa alla radio ufficiale del club:

Sul ko contro il Milan, sulla vittoria a Verona e sulla sfida contro l’Udinese

“Contro il Milan brutto ko ma contro il Verona abbiamo risposto nel migliore dei modi? Per noi la sconfitta contro il Milan è stata un peso ed abbiamo reagito in modo deciso contro il Verona. Quella è stata una partita importantissima dato che ne rimangono poche e dobbiamo fare bene.

Se crediamo ancora nello scudetto? Per noi è importante vincere. Non pensiamo allo scudetto ma pensiamo a vincere una partita dopo l’altra. Che insidie nasconde la partita contro l’Udinese? L’Udinese è una squadra molto tecnica ma soprattutto atletica, sarà difficile anche se giochiamo in casa. L’importante è essere preparati come loro sotto il profilo tecnico e stare loro addosso. Sicuramente ce la giocheremo alla pari.”

Anguissa sulla Serie A, sul rapporto con Spalletti e sul razzismo

“Come trovo la Serie A? Trovo il campionato molto interessante, anche in rapporto a quelli che ho partecipato. Questo è un campionato molto atletico dove c’è da giocare, sono felicissimo di trovarmi qui in Italia e me la giocherà tutta.

Spalletti stravede per me e se parlo con lui? Lui è un allenatore che ascolta molto i giocatori e io amo il dialogo che si instaura tra allenatore e gruppo. Mi permette di parlare con lui, ascolta quello che gli dico ed è importante questo per me. Osimhen? Lui è un combattente, ho tantissimi aggettivi per Victor tra cui anche imbattibile.

Come titolo se mi piace ‘Vento d’Africa per lo Scudetto’? Non è solo quello, tutti insieme, anche i tifosi, dobbiamo arrivare al risultato finale. Non mi piace dividere, tutti insieme si raggiungono i risultati.

Razzismo negli stadi? Io personalmente non faccio attenzione agli episodi di razzismo sulla mia persona; mi spiace che nel 2022 ne stiamo parlando ancora. L’unico rimedio per questo problema è trovare una soluzione a livello organizzativo e dirigenziale di far applicare le regole.”

