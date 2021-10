Anguissa a KKN: “Molto felice di essere a Napoli. Siamo tutti con Mario Rui”

Frank Anguissa, arrivato nella finestra estiva di mercato al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del club poco fa.

Questa la sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

Anguissa sulla sconfitta di ieri e sulla scelta di venire a Napoli

“Quanto siamo arrabbiati per la sconfitta? Dispiace perché avremmo voluto vincere dato che venivamo da una serie di risultati positivi consecutivi. Dobbiam concentrarci su domenica e dimenticare la sconfitta ma, comunque, dobbiamo farne tesoro. Adesso è arrivato il momento di concentrarci sulla Fiorentina.

Siamo un gruppo unito e questa è una nostra caratteristica. Cosa ci siamo detti resta tra noi, ma siamo tutti con Mario Rui. Spalletti ci ha fatto capire i nostri errori e ci fa scendere sempre con la voglia di vincere. La classifica di Europa League si è complicata con la sconfitta ma ci si può ancora qualificare. Ci sono ancora tante gare e la qualificazione è aperto, dobbiamo rimanere concentrati sui prossimi impegni.

Se il Napoli può vincere lo scudetto? Napoli è una città che vive di calcio. Dico subito che sono molto felice della scelta che ho fatto, con i tifosi che fanno vivere il calcio ed il calore. Sullo scudetto, per ora è presto ma faremo il possibile per vincere le partite che dovremo giocare. Dobbiamo concentrarci subito sulla prossima gara e vogliamo riscattarci dal ko di ieri e sarà difficile contro la Fiorentina.”

Sulla Coppa d’Africa e sul diritto di riscatto

“Quanto è difficile dover lasciare la squadra nel periodo centrale della stagione? Difficile lasciare i compagni per la Coppa d’Africa per me e per gli altri che lo dovranno fare. Ci sono comunque elementi importanti nella rosa, sono convinto però che grazie alla mentalità ed alla forza che ha la squadra si potrà andare avanti. Sono convinto che la squadra riuscirà ad andare avanti anche senza me, Koulibaly, Ounas e Osimhen.

Ho realizzato e capito subito che Napoli sarebbe stata la scelta giusta per via della fiducia che trapelava di tutti. Sul diritto di riscatto in favore del Napoli, in questo momento non sono concentrato sul contratto ma sul campo e sarà solo il tempo che dirà se il club eserciterà il riscatto. Vedremo quello che accadrà, io darò sempre il massimo ogni volta che scenderò in campo. Cosa dire in italiano ai tifosi? Forza Napoli!“

