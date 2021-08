Anguissa al Napoli e Camerun in Coppa d’Africa. A gennaio non sarà a disposizione

André Zambo Anguissa è il nuovo rinforzo trovato da Giuntoli per la rosa di Spalletti e del Napoli. A gennaio, però, non sarà a disposizione.

Il centrocampista e mediano che rinforzerà il Napoli, infatti, è parte integrante del Camerun, sua nazionale. Dal 2017, anno in cui arrivò la prima convocazione, Anguissa ha totalizzato ben 29 presenze con la nazionale.

Il Camerun si è qualificato per la Coppa d’Africa del 2022, che prenderà il via a gennaio. La nazionale camerunense è nel Girone A insieme a Burkina Faso, Etiopia e Capo Verde. La competizione prenderà il via 9 gennaio e questo vuol dire che, almeno fino al 23 gennaio, Anguissa non sarà a disposizione di Spalletti; questo a meno che il Camerun non si fermi ai gironi, altrimenti il periodo di assenza si prolungherà.

Quello che c’è da fare è attendere le convocazioni ufficiali del ct del Camerun per capire se il centrocampista prenderà effettivamente parte alla spedizione per la Coppa d’Africa.

