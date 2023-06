Anguissa-Garcia, coppia ritrovata. Quanti elogi nell’avventura a Marsiglia: “Con Anguissa ci puoi andare in guerra…”

Anguissa-Garcia, coppia ritrovata a Napoli dopo l’avventura biennale trascorsa a Marsiglia dal 2016 al 2018.



Il centrocampista del Napoli ritrova in Garcia infatti il primo allenatore che gli ha dato fiducia e che l’ha lanciato nel calcio dei grandi.

Due anni pieni, dove Anguissa è stato il calciatore più utilizzato da Garcia, culminati con una finale di Europa League, poi persa contro l’Atletico Madrid.

Tra i due non è stata mai un segreto la stima reciproca, con l’allenatore azzurro che ha continuato anche negli anni successivi a rilasciare dichiarazione in cui professava il suo amore calcistico per il centrocampista camerunese.

“Uomo veramente speciale, con un giocatore del genere puoi andare in guerra, con lui ho un rapporto molto stretto – evidenziò il transalpino nel 2021 a ‘Radio Marte’ – Fisicamente è una bestia, però non è forte solo in questo, tecnicamente sa fare tutto. Io l’ho lanciato in Ligue 1 che aveva 20 anni e non aveva ancora giocato in un club molto strutturato, c’era molto lavoro da fare sul piano tattico”.

Insomma, tra quelli felici dell’arrivo di Rudi Garcia al Napoli non può non esserci Frank Anguissa che è anche uno dei leader dello spogliatoio e avrà sicuramente la possibilità di spendere parole al miele per il neotecnico azzurro.

