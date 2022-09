Anguissa in conferenza: “Siamo qui per vincere e per farlo dobbiamo rispettare i Rangers che sono una squadra forte”

Dalla sala stampa dell’Ibrox Stadium di Glasgow il calciatore del Napoli Frank Anguissa in conferenza stampa ha presentato la sfida di Champions in programma domani contro i Rangers.

“Noi vogliamo vincere questa partita. Siamo focalizzati su questa partita, il Liverpool è il passato ora pensiamo solo a vincere la partita con i Rangers. Sarà una partita difficile ma siamo qui per vincere anche se loro sono una squadra forte che in casa riesce a giocare meglio.

Con il Liverpool è stata la mia prima partita in Champions e sono stato contento sia per la partita che ho fatto che per la vittoria del club che è la cosa più importante. Voglio continuare a giocare così. Però non dimentichiamo che la partita è domani contro i Rangers.

La scorsa stagione avrei dovuto segnare 2 o 3 gol e fare più assist. Però non sono cambiato tanto rispetto allo scorso anno. Penso che oggi ho più fiducia perché confido di più nei miei compagni e nell’allenatore. Segnare o fare più assist per me conta poco la cosa più importante è fare il mio lavoro. Vincere è la cosa più importanti.

Abbiamo visto diversi video, domani ci sarà un clima piuttosto caldo. Siamo pronti. L’importante è non sbagliare e pensare che siamo qui solo per vincere. Loro sono una squadra che ha qualità e per vincere questa partita dobbiamo rispettarli. Tutto può succedere.

Sarà difficile giocare senza i nostri tifosi. Loro però saranno sempre con noi, sentiamo la loro spinta anche se non ci saranno. Per me se i tifosi sono qui o a Napoli sono sempre nei nostri cuori. Noi dobbiamo lasciare tutto in campo.

Non so se questo è il momento più bello della mia carriera. Per essere un calciatore devi credere di poter migliorare ogni giorno. Nel calcio tutto può succedere.”

Fonte Foto SSC Napoli

Comments

comments