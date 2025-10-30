Anguissa in odore di rinnovo

Frank Zambo Anguissa è uno dei protagonisti di questo inizio di stagione con quattro gol in campionato e cinque volte Mvp in nove partite. Il club azzurro sta lavorando al rinnovo del suo contratto (Corriere dello Sport)

“Il suo contratto scadrà nel 2027 e con il Napoli sta discutendo il rinnovo da un po’: resiste una certa distanza tra domanda e offerta, sì, ma la voglia di continuare insieme è reciproca a dispetto della corte del Galatasaray e di qualche club arabo. La prossima settimana è in agenda un nuovo incontro con il suo entourage, segnale chiaro di una trattativa aperta più che mai”.

