Anguissa: le ipotesi sul suo futuro

Il giornalista di Relevo Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del calciomercato del Napoli, in particolare del futuro di Anguissa

“Anguissa è un altro tema delicato. Innanzitutto va detto che è un giocatore che non è in scadenza, di certo nell’accordo tra Napoli e Anguissa c’è un’opzione per prolungare il contratto. Il contratto comunque non scade a giugno e si può prolungare la durata fino al 2027, quindi chi vorrà prendere il camerunese in estate dovrà pagare e presentare un’offerta al Napoli.

Un dettaglio importante è che Anguissa ha già avuto dei colloqui con il Napoli, il suo procuratore ha incontrato il club azzurro e il messaggio che trapela è di cambiamento. Anguissa per motivi anche familiari e personali, al di là di quelli sportivi, preme per cambiare aria a fine stagione. In un certo senso ha chiesto la possibilità di essere ceduto qualora arriverà un’offerta adeguata, il Napoli non lo priverà di questa situazione ma anzi gli verrà incontro. So che ci sono diversi club di Premier League molto interessati e c’è il Monaco in Francia che lo segue da molto vicino. In questo momento vedo Anguissa molto lontano dal Napoli e dalla Serie A a giugno, queste sono le sensazioni“.

