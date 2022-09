Anguissa, media dell’8,5 nelle pagelle dopo la prova di ieri

Anguissa è uno degli azzurri che ha raccolto i voti più alti in pagella, dai quotidiani, dopo la prova di ieri sera contro il Liverpool.

Se per la Gazzetta dello Sport è da 8, per il Corriere dello Sport e per il Mattino è da 8,5. La rosea giudica così la prova del centrocampista: “Al debutto in Champions segna il suo primo gol e domina tecnicamente e fisicamente“.

Il Corriere giustifica così l’8,5 in pagella: “Straordinario. Da finale di una Champions che non aveva mai giocato. Manda in porta Osimhen sul secondo rigore, segna un gol da Playstation e sfodera il meglio di un centrocampista“. Stesso voto, come detto poco più su, per il Mattino che scrive: “Non è umano, ha fantasia, sostanza, visione del passaggio. E segna“.

