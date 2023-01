Ansa, decreto per vietare le trasferte alle tifoserie di Roma e Napoli

Secondo quanto riporta l’Ansa il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dovrebbe firmare nelle prossime ore un decreto ad hoc per vietare le trasferte alle tifoserie di Roma e Napoli dopo gli scontri tra ultrà dei due club in A1 di domenica 8 gennaio.

“Massima severità con le tifoserie violente” aveva detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante l’incontro con i vertici del calcio (il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e quello della Lega Serie A, Lorenzo Casini) di mercoledì 11 gennaio in seguito agli scontri tra ultrà di Roma e Napoli in autostrada. Già nelle ore successive al summit del Viminale si rincorrevano voci sempre più insistenti su misure ad hoc per le due tifoserie coinvolte. Rumors che ora sembrano sempre più concreti: secondo quanto riporta l’Ansa, infatti, è atteso un decreto firmato dal ministro dell’Interno che dovrebbe stabilire il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi e napoletani. Ancora incerta la durata del provvedimento ma, sempre secondo l’Ansa, dovrebbe durare “per più di un mese”.

L’unico precedente risale al novembre 2014, quando l’allora inquilino del Viminale, Angelino Alfano, firmò un provvedimento di divieto di trasferta per i tifosi dell’Atalanta della durata di tre mesi. Fu quella la prima (e finora unica) volta in cui venne preso una simile misura. L’antefatto in quella circostanza furono gli incidenti successivi a un Atalanta-Roma del 22 novembre di quell’anno.

