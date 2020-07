Ansa – FIGC apre procedura contro il dirigente dell’Atalanta

Il portale Ansa riporta che la FIGC ha aperto una procedura nei confronti del dirigente dell’Atalanta per le parole dette verso il tifoso del Napoli.

In particolare, il suddetto dirigente su cui è aperta una procedura è il Team Manager Mirco Maioli. Oltre a questo, il procedimento coinvolge anche la stessa Atalanta per responsabilità oggettiva; la vicenda sarà ricostruita grazie ai video comparsi in rete e potrebbe essere contestata la violazione agli articoli 4 e 28 del Codice della Giustizia Sportiva.

