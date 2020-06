Anteprima. Prato del San Paolo perfetto per Napoli-Inter

Obiettivo raggiunto. L’intervento di manutenzione al prato del San Paolo della ditta Marrone ha dato i suoi frutti.

Grazie al lavoro della ditta Marrone lo stadio San Paolo si (ri)presenterà nelle migliori condizioni possibili per ‘festeggiare’ il ritorno al calcio giocato.

Il terreno del San Paolo in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia Napoli-Inter in programma sabto 13 giugno sarà in perfette condizioni.

Non solo.

Venerdì 12 giugno alla vigilia del match che vale la finale, il Napoli di Gattuso può svolgere anche una seduta di allenamento proprio allo stadio San Paolo.

E’ ormai solo un lontano ricordo l’immagine del campo di Fuorigrotta come mostrato nella foto successiva.

