Anticipi e posticipi dalla 14esima alla 18esima giornata.

Sarà un mese di dicembre intenso con cinque giornate di Serie A Enilive e gli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa.

Sono stati comunicati anticipi e posticipi dalla 14ª alla 18ª giornata di Serie A Enilive. Tradotto: si possono cominciare ad organizzare le vacanze natalizie tenendo contro di partite da non perdere, coppe e trasferte!

La quattordicesima giornata in realtà comincerà il penultimo giorno di novembre con Cagliari-Hellas Verona, venerdì alle 20.45. Sabato 30 giocheranno una dopo l’altra dalle 15.00 Como-Monza, Milan-Empoli e Bologna-Venezia. La prima casella del calendario dell’avvento si aprirà il primo dicembre alle 12.30 con Udinese-Genoa, a seguire Torino-Napoli e Parma-Lazio, entrambe alle 15.00, e Fiorentina-Inter alle 18.00. Poi Lecce-Juventus alle 20.45 e lunedì, alla stessa, ora Roma-Atalanta.

Martedì 3 dicembre cominciano subito gli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa: alle 18.30 c’è Bologna-Monza, mentre alle 21 si giocano il passaggio del turno in gara secca Milan e Sassuolo. Mercoledì sera derby toscano tra Fiorentina ed Empoli e infine giovedì, sempre alle 21.00 Lazio-Napoli.

Niente ponte per l’Immacolata Concezione. L’8 dicembre è domenica e una scusa per rimanere in città e dedicarsi allo shopping natalizio potrebbero essere Inter-Parma, che venerdì 6 dicembre alle 18.30 inaugura la quindicesima giornata, e Atalanta-Milan, alle 20.45. Tre Partite sabato 7: Genoa-Torino alle 15.00, Juventus-Bologna alle 18.00 e alle 20.45 Roma-Lecce. Si riparte alle 12.30 del giorno dopo con Fiorentina-Cagliari, poi alle 15.00 Hellas Verona-Empoli e alle 18.00 Venezia-Como. Il piatto forte della domenica, invece, arriva alle 20.45 con la sfida tra Napoli e Lazio. Chiude Monza-Udinese lunedì sera.

Un anticipo di venerdì anche nella sedicesima giornata che comincia con Empoli-Torinonella serata di Santa Lucia e prosegue sabato con Cagliari-Atalanta, Udinese-Napoli e Juventus-Venezia. Il Monza, domenica all’ora di pranzo fa visita al Lecce, Bologna-Fiorentina e Parma-Hellas Verona giocano alle 15.00, mentre alle 18.00 il Como accoglie la Roma. Il Milan ospita il Genoa alle 20.45, ma il big match di giornata mette di fronte Lazioe Inter lunedì 16 dicembre alla stessa ora.

Apre il programma degli ultimi quattro ottavi di Coppa, martedì 17 dicembre alle 21.00, Juventus-Cagliari, per proseguire con Atalanta-Cesena, mercoledì alle 18.30 e Roma-Sampdoria alle 21.00. Giovedì, infine, Inter Udinese mette in palio l’ultimo posto nei quarti.

Occhio alle cene aziendali venerdì 20 dicembre: Hellas Verona-Milan apre la diciassettesima alle 20.45. Bologna a Torino sabato alle 15.00 e Napoli a Genova alle 18.00. Lecce-Lazio chiude il programma del sabato in serata. Domenica 22 all’ora di pranzo è prevista Roma-Parma. Poi Venezia-Cagliari alle 15.00 e Atalanta-Empoli alle 18.00. Monza-Juventus è l’ultima sfida della domenica, ma la diciassettesima giornata termina nella serata dell’antivigilia di Natale con Fiorentina-Udinese eInter-Como.

Tempo di scartare i regali e si torna in campo poco prima di Capodanno: sabato 28 dicembre il calendario propone Empoli-Genoa e Parma-Monza alle 15.00, Cagliari-Inter alle 18.00 e in serata Lazio-Atalanta. Udinese-Torino domenica alle 12.30 potrebbe essere un motivo interessante per saltare il pranzo e smaltire i bagordi di Natale, in una giornata che proporrà anche Napoli-Venezia alle 15, Juventus-Fiorentina alle 18.00 e Milan-Roma alle 20.45. Le ultime due partite dell’anno saranno invece Como-Lecce e Bologna-Verona la sera prima della notte di San Silvestro.

Il 2025 si aprirà col botto e con il primo trofeo messo in palio a Riyadh in Arabia Saudita: la EA SPORTS FC SUPERCUP. Inter-Atalanta si giocherà il 2 gennaio, mentre il giorno dopo toccherà a Juventus e Milan contendersi un posto nella finalissima che si giocherà nella giornata dell’Epifania, il 6 gennaio.

Per consultare il comunicato ufficiale su anticipi e posticipi della Serie A Enilive, invece, clicca qui.

Per consultare quello sugli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, clicca qui.

Comments

comments