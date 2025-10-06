Anticipi e posticipi fino a gennaio
13
Venerdi 28 novembre
20:45 | Como – Sassuolo
Sabato 29 novembre
15:00 | Genoa – Verona
15:00 | Parma – Udinese
18:00 | Juventus – Cagliari
20:45 | Milan – Lazio
Domenica 30 novembre
12:30 | Lecce – Torino
15:00 | Pisa – Inter
18:00 | Atalanta – Fiorentina
20:45 | Roma – Napoli
Lunedì 1 dicembre
20:45 | Bologna – Cremonese
14
Sabato 6 dicembre
15:00| Sassuolo – Fiorentina
18:00 | Inter-Como
20:45 | Verona – Atalanta
Domenica 7 dicembre
12:30 | Cremonese – Lecce
15:00| Cagliari – Roma
18:00 | Lazio – Bologna
20:45 | Napoli – Juventus
Lunedi 8 dicembre
15:00 |Pisa – Parma
18:00 | Udinese – Genoa
20:45 | Torino – Milan
15
Venerdì 12 dicembre
20:45 |Lecce – Pisa
Sabato 13 dicembre
15:00 |Torino – Cremonese
18:00 | Parma – Lazio
20:45| Atalanta – Cagliari
Domenica 14 dicembre
12:30 | Milan – Sassuolo
15:00 | Fiorentina – Verona
15:00 | Udinese – Napoli
18:00 | Genoa – Inter
20:45 | Bologna – Juventus
Lunedi 15 dicembre
20:45 | Roma – Como
16
Sabato 20 dicembre
18:00| Lazio-Cremonese
20:45| Juventus – Roma
Domenica 21 dicembre
12:30 | Cagliari – Pisa
15:00 | Sassuolo – Torino
18:00 | Fiorentina – Udinese
20:45 | Genoa – Atalanta
Mercoledi 14 gennaio
18:30 | Napoli – Parma
20:45 | Inter – Lecce
Giovedi 15 gennaio
18:30 | Verona – Bologna
20:45 | Como – Milan
17
Sabato 27 dicembre
12:30 | Parma – Fiorentina
15:00 | Lecce – Como
15:00 | Torino – Cagliari
18:00 | Udinese – Lazio
20:45 | Pisa – Juventus
Domenica 28 dicembre
12:30 | Milan – Verona
15:00 | Cremonese – Napoli
18:00 | Bologna – Sassuolo
20:45 | Atalanta – Inter
Lunedì 29 dicembre
20:45 | Roma – Genoa
18
Venerdi 2 gennaio
20:45 | Cagliari – Milan
Sabato 3 gennaio
12:30 | Como – Udinese
15:00 | Genoa – Pisa
15:00 | Sassuolo – Parma
18:00 | Juventus – Lecce
20:45 | Atalanta – Roma
Domenica 4 gennaio
12:30 | Lazio – Napoli
15:00 | Fiorentina – Cremonese
18:00 | Verona – Torino
20:45 | Inter – Bologna
19
Martedi 6 gennaio
15:00 | Pisa – Como
18:00 | Lecce – Roma
20:45 | Sassuolo – Juventus
Mercoledi 7 gennaio
18:30 | Bologna – Atalanta
18:30 | Napoli – Verona
20:45 | Lazio – Fiorentina
20:45 | Parma – Inter
20:45 | Torino – Udinese
Giovedi 8 gennaio
18:30 | Cremonese – Cagliari
20:45 | Milan – Genoa
20
Sabato 10 gennaio
15:00 | Como – Bologna
15:00 | Udinese – Pisa
18:00 | Roma – Sassuolo
20:45 | Atalanta – Torino
Domenica 11 gennaio
12:30 | Lecce – Parma
15:00 | Fiorentina – Milan
18:00 | Verona – Lazio
20:45 | Inter – Napoli
Lunedi 12 gennaio
18:30 | Genoa – Cagliari
20:45 | Juventus – Cremonese
21
Venerdì 16 gennaio
20:45 | Pisa – Atalanta
Sabato 17 gennaio
15:00 | Udinese – Inter
18:00 | Napoli – Sassuolo
20:45 | Cagliari – Juventus
Domenica 18 gennaio
12:30 | Parma – Genoa
15:00 | Bologna – Fiorentina
18:00 | Torino – Roma
20:45 | Milan – Lecce
Lunedi 19 gennaio
18:30 | Cremonese – Verona
20:45 | Lazio-Como
22
Venerdì 23 gennaio
20:45 | Inter – Pisa
Sabato 24 gennaio
15:00 | Como – Torino
18:00 | Fiorentina – Cagliari
20:45 | Lecce – Lazio
Domenica 25 gennaio
12:30 | Sassuolo – Cremonese
15:00 | Atalanta – Parma
15:00 | Genoa – Bologna
18:00 | Juventus – Napoli
20:45 | Roma – Milan
Lunedi 26 gennaio
20:45 | Verona – Udinese