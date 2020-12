Antognoni: “Il mio amico Paolo. Era diverso da tutti e amato da tutti”

Giancarlo Antognoni, compagno di Paolo Rossi nell’Italia del 1982, ha parlato al La Gazzetta dello Sport del suo ricordo di Pablito.

“Una delle ultime volte che ho giocato con Paolo è stato in Versilia a casa del nostro comune amico Nick Zanone. E naturalmente aveva fatto gol. Lui segnava anche camminando.

Sapeva sempre dove il pallone sarebbe arrivato. Per i difensori era un incubo. Con i suoi gol mi ha regalato un Mondiale. Eppure anche dopo quelle sue magie è rimasto il solito Rossi. Sempre. Paolo è stato eccezionale nella normalità. Non è una cosa scontata. Anzi, è una virtù rara.

Non sapevo che stava male. Non lo sapevo io e non lo sapeva nessuno del gruppo dei Campioni di Spagna. Immagino che Paolo abbia scelto di chiudersi nella sua sofferenza insieme alle persone più care per non disturbare i suoi amici. Immagino che abbia voluto che noi continuassimo a ricordarlo non con immagini segnate dal dolore, ma con quel suo sorriso incantato. E poi credo che fino all’ultimo Paolo abbia sperato di battere anche il Mostro. Lui è stato l’uomo delle imprese impossibili”.

L’intervista integrale, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

