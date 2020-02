Il calciatore del Barcellona, Antoine Griezmann, ha analizzato l’importante pareggio con il Napoli ai microfoni di Movistar+.

“Ci è costato molto generare spazi nella prima metà. Non abbiamo fatto neanche un tiro in porta. Nel secondo tempo abbiamo sfruttato la stanchezza del Napoli e siamo migliorati. Ora dobbiamo giocare in casa e sarà diverso: ci saranno molti più spazi e vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi”.

