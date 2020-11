Antonella Leardi (Madre Ciro Esposito): “Invito le persone a donare sangue. Da una tragedia cerchiamo ogni giorno di dare un messaggio diverso”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuta Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito.

“Ciro Day? Questo è il settimo compleanno senza lui ma abbiamo deciso di festeggiarlo. Il COVID-19 ci ha bloccato per fare gli eventi che volevamo ma abbiamo avuto la libertà di poter andare in ospedale a donare il sangue. La donazione del sangue è molto importante, salva vite. Invito le persone a farlo, noi l’abbiamo fatto questa mattina. Da una tragedia cerchiamo ogni giorno di dare un messaggio diverso da quello ricevuto da mio figlio. In questo periodo, non ci dimentichiamo che il plasma è importante”.

Comments

comments