Antonella Leardi: “Per i 40 anni di Ciro tante belle iniziative ma soprattutto l’amore delle persone”

Domani in occasione del match Napoli-Roma in programma allo stadio Maradona, la Curva B dedicherà una coreografia speciale a Ciro Esposito

Oggi è un giorno speciale per mamma Antonella Leardi: suo figlio, Ciro Esposito avrebbe compiuto 40 anni. La sua vita fu spezzata 10 anni fa 2014 dopo una agonia di 53 giorni, allorquando fu ferito gravemente in un agguato nel pre-partita della finale di Coppa Italia 2014 tra Napoli e Fiorentina.

Mamma coraggiosa, ha saputo trasformare il dolore in amore: per i bambini, per le persone in difficoltà, per le opere solidali. Ciro avrebbe voluto così. Nel Ciro Day tante iniziative dedicate per celebrare il suo compleanno. All’Associazione Ciro Vive a Scampia sono arrivati tanti regali simbolici, soprattutto tanti amici a testimoniare il loro affetto per tutta la famiglia Esposito-Leardi: napoletani, argentini, persone speciali tra cui Paola Morra (moglie del compianto Hugo Maradona).

Così mamma Antonella: “Stiamo vivendo una giornata piena di iniziative: quasi sembrava che tutto scorresse così, naturalmente. Dalla partita che abbiamo fatto con il Boca Juniors, e i tanti argentini che sono venuti oggi, fino al murale che ha fatto Giuseppe Klain nella piazza.

Una sorpresa anche per me: la gigantografia di Ciro è stata coperta dall’impronta di Ciro e di fianco c’è l’impronta di Diego Armando Maradona. La presenza degli amici e tutta la gente qui a Scampia per me è stata un grandissimo regalo”.

