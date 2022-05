Antonin Barak, il trequartista ideale per Spalletti

Nelle ultime ore si stanno rincorrendo le voci sul fatto che Antonin Barak, centrocampista del Verona, è finito nel mirino del Napoli.

Nato il 3 dicembre 1994 (ha 27 anni) in Repubblica Ceca, Barak si è messo in mostra soprattutto in queste ultime stagioni con il Verona. Ed in questa stagione lo ha fatto anche al netto di infortuni che lo hanno tenuto fuori per un po’.

Il Napoli ha messo il mirino su di lui, soprattutto in caso di addii da parte di Fabiàn e Zielinski. Vediamolo più da vicino.

Barak ed il connubio tra tecnica, fisicità e capacità di copertura

In questi anni in Serie A Antonin si è messo in mostra soprattutto per la sua capacità di essere tecnico, fisico e bravo nel ruolo di copertura. Tutto questo nonostante il fatto che il suo ruolo naturale è quello di trequartista ed all’occorrenza può giocare come centrocampista centrale o mediano.

Il buon mancino lo aiuta sia nei dribbling che nel rifinire l’ultimo passaggio per mandare i compagni in gol e per segnare lui stesso. A testimonianza di ciò i meri dati. Barak in questa stagione, ad oggi, ha totalizzato 11 gol e 4 assist; nella scorsa stagione, invece, 7 gol e 3 assist. In tutto questo si deve aggiungere la sua bravura negli inserimento e nel gioco aereo.

Valutazione e suo possibile ruolo nel Napoli di Spalletti

La valutazione di Antonin, attualmente, si attesta sui 20 milioni di euro (dato Transfermarkt); il contratto scade nel 2024. Nel Napoli di Spalletti e nel suo 4-2-3-1 Barak potrebbe coprire il ruolo di trequartista dietro Osimhen oppure giocare a centrocampo.

