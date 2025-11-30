Antonio Conte a DAZN: “Contento per i ragazzi, oggi prestazione di autorità e personalità. Se vogliamo possiamo”

Antonio Conte commenta la vittoria contro la Roma: “Prestazione da elmetto”



“Una settimana di ferie ulteriore? In Inghilterra è usuale… per una boccata di ossigena per me la mia famiglia e per chi resta a Castel Volturno. Il cambio modulo? Oggi autorità e personalità, non era semplice, loro un’ottima squadra. I ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione, siamo ancora in emergenza, indisponibilità dei calciatori, spero che non accada nulla a quelli che stanno giocando. La squadra ha risposto alla grande, ora abbiamo McTominay e Lobotka come centrocampisti, dietro loro due abbiamo il jolly, Elmas, e Vergara del vivaio che dovrà giocare, perchè è necessario avere un’altra opzione. I ragazzi stanno dimostrando voglia, determinazione, questo l’anno scorso ci ha portato allo scudetto. Spirito, entusiasmo, sempre uniti e compatti. E’ la terza vittoria consecutiva. Se vogliamo possiamo. L’allenatore è il mestiere… più ?? Sconsigliato”.

