Antonio Conte a DAZN: “Quel contropiede loro alla fine è inaccettabile, ho detto ai miei che ci vuole testa dall’inizio alla fine”

Conte a DAZN: “Oggi quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto, non abbiamo segnato”

“Il Napoli ha fatto la partita contro un Venezia in salute. Oggi quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto, non abbiamo segnato, quello che non deve accadere mai è alla fine il loro contropiede, 6 contro due, un qualcosa di grave che poteva costarci la partita. Il campo? La palla scorreva lenta, non so perchè. Abbiamo creato senza metterla in rete. Quello che è successo alla fine non lo tollero, ci vuole testa dall’inizio alla fine. Dopo la sosta? Lavoreremo in questi giorni con chi rimarrà, resta una squadra, se c’è qualcuno in ritardo sfrutteremo il tempo per portare tutti allo stesso livello. Atalanta-Inter? A noi non sposta niente, dobbiamo dare tutto e poi valutare alla fine dove siamo arrivati. Il cervello deve essere acceso fino alla fine da squadra”

