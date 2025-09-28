Antonio Conte a DAZN: “Sui primi due gol a livello di squadra potevamo fare sicuramente meglio”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Napoli 2-1

Sulla partita: “Dispiace aver concesso subito un gol. I primi due gol a livello di squadra potevamo fare sicuramente meglio. Ma di solito quando si prende un gol o c’è una cannonata imparabile o ci sono situazioni da migliorare. Partire qua a San Siro andando sotto dopo 4 minuti non era semplice. Abbiamo fatto la partita nel primo tempo, la squadra è piaciuta. Abbiamo pressato alto, abbiamo creato situazioni da gol. Poi ci sta sicuramente e c’è da lavorare e migliorare. Ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più vedendo i due gol col Pisa, i due gol di oggi e il gol con la Fiorentina. La parte difensiva è sempre stata la nostra forza, dovremo essere bravi a migliorare. Venire qua con questa prestazione e giocare con questa qualità contro il Milan, che è una squadra tosta e forte fisicamente. Se si chiude diventa difficile… Ci deve dare buone sensazioni a livello di squadra. Dobbiamo lavorare e migliorare dove si deve migliorare”.

Sui gol presi: “Partiamo dal presupposto che questa è la prima sconfitta su cinque partite. Ricevuta comunque a San Siro contro il Milan, non contro l’ultima della classe. Il Milan ha qualità importante a centrocampo e davanti, ci sta che ti fanno due gol. I ragazzi sanno che come squadra bisogna fare meglio, non come reparto. Un po’ di attenzione e concentrazione… Perché poi sul 2-0 era dura e ci siamo rimessi a giocare e a fare quello per cui lavoriamo. Abbiamo creato delle situazioni ma alla fine devi anche fare gol”.

Su Mariannucci: “Per quanto riguarda Mariannuci è un calciatore che è stato comprato dal Napoli, fa parte della rosa. Non è in lista Champions, mercoledì non avrebbe giocato. Si sta allenando bene, si è guadagnato questa possibilità. È un calciatore che ha grandi potenzialità, ci può stare nella nostra rosa. Oggi ha meritato la chance. Sicuramente mercoledì speriamo che non accada niente a Juan Jesus e Beukema perché abbiamo solo loro due. Di Lorenzo è squalificato, Spinazzola e Olivera bisogna vedere, hanno affaticamento. Quando si gioca ogni tre giorni e viene colpita tutta la difesa devi fare valutazioni attenta. La nostra fortuna passerà dalla crescita dei giocatori arrivati quest’anno: hanno bisogno di tempo e di crescita. Sono contento della prestazione di Luca, lo aiuterà a crescere. Gutierrez era alla prima partita da mesi, anche con lui abbiamo forzato la situazione. Non c’erano terzini sinistri, anche Mazzocchi recuperava da un problema”.

Sui cambi: “I cambi… Ho cercato di mettere giocatori freschi per l’uno contro l’uno perché il Milan si chiudeva molto. Ho cambiato l’attaccante con Lucca e niente… Uno fa i cambi per cercare di fare qualcosa di buono. Penso siano stati cambi giusti”.