Antonio Conte a Sky su McTominay e Lukaku

Antonio Conte a Sky Sport ha commentato il mercato del Napoli della scorsa stagione parlando di McTominay e Lukaku

“McTominay lo conoscevo benissimo, è cresciuto in Premier col Manchester. Lo vedevo che quando giocava era sempre impattante ma vedevo che non veniva utilizzato in maniera determinante e da uomo cardine dal suo club. Difficilmente lo faceva, non era quasi mai titolare. Ne avevamo parlato con Manna. Lui mi aveva detto che era una situazione che si poteva fare se si combinavano alcune situazioni. A volte i direttori ti raccontano anche storielle per tenerti buono (ride, ndr). Ma se tu mi dici: credevi che arrivasse al 100%? Io ti avrei detto di no, anche perché non avevamo le coppe. Invece alla fine è arrivato e sono rimasto molto contento. Manna è stato molto bravo. Ripeto, non pensavo potesse arrivare”.

Lukaku? Lui è stato tutta l’estate a rifiutare tante offerte, anche vantaggiose. Voleva Napoli. Non ha fatto problemi sul fatto di non giocare le coppe. Voleva tornare a lavorare con me. E’ un ragazzo buono, veramente buono. Non è sempre rose e fiori con lui, come tutti, c’è sempre la carota e il bastone per un ragazzo che mi ha dato e mi darà sempre tutto in campo, poi può essere 100 o 50 ma mi darà sempre tutto quello che ha nelle sue possibilità”.

