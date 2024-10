Antonio Conte: “Abbiamo cambiato il trend nella ripresa”

Antonio Conte in conferenza dopo il match: “La strada è quella giusta, tenendo sempre i piedi per terra”

Conte: “Siamo partiti forti su una situazione studiata. Il gol ci ha forse un po’ appagato. Tra primo e secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico. Mi è piaciuto il secondo tempo importante come gioco e come personalità. Abbiamo vinto più duelli. È cambiato il trend nella ripresa. Credo e personalità. Che cosa ho detto al quarto uomo? Mi sono arrabbiato e mi è dispiaciuto prendere il giallo. Rispetto la decisione dell’arbitro. Dobbiamo essere più forti di tutte le situazioni e andare avanti. Primato in classifica? Fare la pausa con la vittoria è sempre meglio. Ci sprona a continuare. La strada è quella giusta, tenendo sempre i piedi per terra. Me l’avessero detto prima.. avrei messo più di una firma. Il pubblico? Apprezzo la passione, questo ci responsabilizza. Chiedo al tifoso nostro che non deve farsi condizionare dal risultato. Facciamo il nostro percorso. Ci apriamo all’entusiasmo. Neres? Mi frena il discorso dell’equilibrio: per noi è importante! Abbiamo dovuto portarlo ad un livello alto di condizione e anche a livello tattico. Si sta applicando tantissimo. Alza il livello di competitività. Politano lo conosco dai tempi dell’Inter. Oggi è molto cresciuto da tanti punti di vista. Lobotka sta facendo cose importanti: con Gilmour sono in difficoltà. Neres ha un impatto pazzesco quando entra in campo“.

