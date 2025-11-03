Antonio Conte alla vigilia di Napoli – Eintracht: “Chiedo al pubblico di starci sempre vicino! Ambiente compatto con i calciatori”

Antonio Conte: “Come si affrontano insieme la varie competizioni? Dobbiamo trovare quante più certezze possibili. Solo così possiamo metabolizzare al meglio il cammino europeo”

Si aspetta qualcosa in più dai suoi attaccanti? Nel calcio moderno si attacca in 11 e di difende in 11, le caratteristiche possono essere diverse. Abbiamo fatto gli ultimi due cleensheet, siamo primi in classifica. Sia nell’inserimento dei nuovi che per gli infortui abbiamo avuto dei problemi eppure in vetta c’è il Napoli. Lukaku, Lobotka,Rrhamani, De Bruyne…vi chiedete come abbiamo fatto? Servono più gol? Anguissa ha fatto +3 gol rispetto all’anno scorso.

Che Napoli troveremo? L’unica alternativa seria è stato Neres in attacco con l’Inter. Domani c’è una partita: vincendo possiamo mettere in sesto la classifica Champions. Difendo la squadra. Spesso vengono messe voci in giro volte a destabilizzare. Il pubblico deve essere sempre compatto con la squadra. Restiamo compatti, gli altri vogliono solo aizzare e ammazzare. Sarà una annata difficile e complesso, lo dico da tempo. Domani se vinciamo andiamo a 6 punti. Siamo e resteremo un gruppo forte. Chiedo al pubblico “Stateci Vicino”. Ambiente compatto con i calciatori che stanno danno tutto!”.

Campionato tedesco oggi? Fuori portata è la Premier League. Alla Germania invidiamo il fatto che fanno meno partite in campionato, ci sono momenti in cui si riposano. Il Bayern Monaco viaggia a livelli stratosferici. Poi Borussia, Eintracht, sono al nostro livello. Come il loro campionato.

Gilmour, Spinazzola, Lobotka? Lobotka ha fatto ultima parte nella partita con il Como. Rientrerà domani senza problemi, ha superato la problematica, è a disposizione. Nelle ultime partite Elmas ha avuto un impatto incredibile: ampliare la rosa con certezze è importante, come lui Gutierrez. Gilmour e Spinazzola: infiammazione a libello di pube / adduttore vedremo. Se sono abili verranno arruolati, altrimenti no, con dispiacere.

Elmas, se può essere nuovo De Bruyne? Elmas può fare tutti e tre i ruoli a centrocampo o l’esterno di attacco.

Come andrà senza le assenze? Con lo Sporting abbiamo vinto eppure avevamo le nostre defezioni. Stiamo trovando difficoltà. Dobbiamo trovare quante più certezze possibili. Solo così possiamo metabolizzare al meglio il cammino europeo.

Arbitraggi in serie A? Non sono qui per parlare di questo. Appena si è sollevato il problema li abbiamo mandati in confusione. Crediamo nell’attenzione equilibrata da parte degli arbitri, il sistema non si basa su fondamenta solide…parlo su realtà dei fatti. Lasciamo tranquilli gli arbitri…a volte faccio fatica a capire. Richiamare l’arbitro al monitor non vuol dire che deve cambiare la sua decisione. Magari aveva ragione lui”.

Quanto sono mancati Rrahmani e Buongiorno? La loro prima col Como.

“Ho parlato delle difficoltà dall’inizio dell’anno, ma alla fine stiamo lottando, siamo lì e domani se vinciamo rimettiamo le cose a posto in Champions. Chi è mancato è mancato, scurdammoce o’ passat…”.

