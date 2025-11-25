Antonio Conte commenta la vittoria del Napoli sul Qarabag: “Bello vedere che i ragazzi si sono assunti tutti delle responsabilità in questo momento di emergenza”

Antonio Conte commenta il post gara: Napoli-Qarabag 2-0

Le sue parole: “Sono soddisfatto, anche per il primo tempo. Avversario difficile…loro hanno ottenuto risultati buoni. Squadra molto tecnica: abbiamo sbagliato il rigore, il loro portiere ha fatto parate strepitose ma noi sempre concentrati, siamo stati bravi. Ieri solo 15 min di allenamento per la pioggia, Gutierrez si è infortunato. Ognuno si è assunto delle responsabilità: giusto così in questa fase difficile per via delle emergenze. Oggi una atmosfera particolare: ci tenevamo tutti ad onorare la memoria di Diego. Se ci siamo ritrovati? Non ci eravamo persi neanche prima. Neres? Lo scordo anno comunque fondamentale per noi: le caratteristiche le conosciamo. Pure lui reduce da un problema, qualità importanti. Anche lui è uno che si prende responsabilità. Abbiamo la panchina corta. Ho scelto di lasciare Matteo in panchina per avere poi delle chance in attacco, è stata una mossa che ci è tornata utile. Gutierrez ha avuto una distorsione: non so quanto tempo ci vorrà, spera di recuperare in due settimana. Spinazzola è tornato ad allenarsi, è la buona notizia di oggi”.

Comments

comments