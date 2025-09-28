Antonio Conte: “De Bruyne? Mi auguro fosse contrariato per il risultato, non per altro”

Antonio Conte: “Sui due gol potevamo fare sicuramente più attenzione, per il resto abbiamo dimostrato qui di creare gioco, pressare alto, non era facile a Milano”

“De Bruyne? Mi auguro fosse contrariato per il risultato, se per altro ha sbagliato persona. Gutierrez? Non giocava da tempo, inizio timido ma a lungo andare si è sciolto e ha fatto una buionissima partita. I nuovi devono fare esperienza, darciuna mano, il nostro miglioramento passa nell’integrare i ragazzi nuovi, ci sono tante partite da giocare. Oggi mancavano tanti in difesa, ma anche nella difficoltà abbiamo trovato soluzioni, contento anche per l’ esordio di Marianucci. In attacco la squadra crea ma non segna? Oggi potevamo fare qualocosa in più, così da non perdere; riflessioni anche per la difesa, tra la settimana scorsa e questa abbiamo subito 5 gol”.

