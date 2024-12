Antonio Conte: “Domani sarà importante l’approccio ma soprattutto mantenere la giusta attenzione per tutta la partita”

Antonio Conte in conferenza stampa prima di Udinese Napoli (dalle ore 15 alle ore 15:08). Complimenti alle italiane in Europa: “Rose competitive: con il turnover la qualità non scende”



Le dichiarazioni dell’allenatore azzurro: “Cosa lasciano le due sconfitte con la Lazio? Zero punti e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Come si riparte? Lavorando!! Sono contento di quanto abbiamo fatto in 5 mesi dell’energia che si è creata, con i ragazzi, con i tifosi. Ovviamente tutto è sempre migliorabile. Assenza Kvara? Neres? Non ho deciso chi scenderà in campo, domani vedrete le scelte e il contributo del calciatore. La mentalità che serve per battere Udinese? Dobbiamo dimostrare la nostra crescita, aiutati dalle cadute, domani vedremo la risposta, a che livello siamo. Ci rendiamo conto della forza delle italiane anche in base a quello che stanno facendo in Europa (vedi Lazio): il campionato italiano ha alzato il livello. L’Udinese, quali le insidie? Partita quest’anno forte, poi ha rallentato, l’ultima l’ha vinta. Giocatori fisici, resistenti. Rispetto: dobbiamo essere al meglio per un buon risultato. Modulo a tre per oppurtunità in avanti? Non capisco la domanda, sarebbe una diminutio, abbiamo provato vari moduli poi vedremo cosa deciderò. Oggi per fare le competizioni europee le squadre devono allestire una rosa competitiva che sta dando i frutti. Con il turnover la qualità non scende. Chi ha costruito in questi anni lo ha fatto bene. L’approccio è importante come mantenere una giusta attenzione in partita: la gara si decide in 95′-100′ nel corso della quale dobbiamo essere più bravi degli avversari”

