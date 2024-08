Antonio Conte dopo il match sofferto vinto nel recupero 2-1 con il Parma

Antonio Conte in conferenza stampa dopo la partita allo Stadio Maradona: “Reintegro di qualcuno? No. La rosa è questa”

Così Conte: “Vittoria mai scontata: ogni partita dovremo sudarla sempre e orgogliosi di festeggiare i tre punti abbiamo un percorso da fare. Oggi non avevamo centrocampisti. Lukaku? Due allenamenti con noi, ma avevamo bisogno di lui, aveva trenta minuti.. l’ho messo in campo per 25-28 minuti. Idem Neres. Dobbiamo mettere entrambi in condizione. Stadio Maradona trascinatore? Il tifoso ci ha creduto sal primo all’ultimo secondo. Sono stati ripagati oggi. La partita è stata difficile. Con giocatori forti e di gamba. Primo gol da non concedere. Primo tempo troppo morbidi noi. Sono vittorie che non ci illudono ma ci danno morale. Il calciomercato? Molto difficile per noi, bloccato fino all’ultimo. Il club ha fatto, ci contavamo. Devo essere contento dello sforzo fatto. Mi dispiace per Osimhen e per il club che non ha monetizzato. Il club ha mostrato grande coerenza in questa situazione. E mi va di elogiare il club stasera. Percorso tattico? Il ns lavoro sta andando avanti con coerenza: il secondo tempo in fase non possesso 4-4-2 ho scelto a Giovanni di stare più attaccato per evitare le loro ripartenze. Cercheremo di mettere tutti in pari e dare continuità. Può cambiare il modo di difendere ma non quello di attaccare. Oggi andiamo su delle certezze e poi lavoreremo sulle variazioni. Reintegro di qualcuno? La rosa è questa. La coerenza è nel rispetto delle regole. Abbiamo iniziato le caselle con giocatori buoni. Sono contento”.

