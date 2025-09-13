Antonio Conte dopo il match vinto a Firenze: “Hojlund ha meritato la maglia per quello che ha dimostrato in allenamento”

Antonio Conte: le impressioni a caldo dell’allenatore dopo la vittoria e il ricordo del piccolo Daniele

Le sue parole:

“Vero…il nostro è un calcio in evoluzione, ci vuole anche la voglia di mettersi in discussione.

Abbiamo fatto una ottima partita contro una squadra che fa parlare in Italia e in Europa.

Il non positivo è la parte finale, siamo andati in affanno.

Ai ragazzi voglio bene come a un fratello maggiore o un papà, loro sanno on cosa dobbiamo migliorare.

I ragazzi nuovi si stanno mentalizzando. Hojlund e McTominay per esempio erano fuori nella loro ex squadra..qui lavoriamo per valorizzarli.

Meret?

C’era qualcosina, non lo abbiamo rischiato. Ha debuttato Milinkovic-Savic.

Perché ho lanciato Hojlund?

Scelte che faccio quando vedo gli allenamenti, il ragazzo si è calato subito nella realtà!

Volevo ricordare il piccolo Daniele, l’altro anno è venuto a mancare proprio in questa partita”.

