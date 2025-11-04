Antonio Conte dopo il pari con il Francoforte: “siamo stati bravi e concreti a sfruttare occasioni clamorose”

Champions League: Antonio Conte commenta la gara: “Dobbiamo crescere nella gestione delle tre competizioni”

Le sue dichiarazioni: “Merito a loro? Strano vedere un calcio così difensivo. Abbiamo avuto tante occasioni, se non fai gol rischi di subire. Altrimenti devi spiegare come sto facendo io. La devi mettere dentro. Difficoltà a trovare gol? Se non creassimo gol mi preoccuperei di più. Non siamo stati bravi e concreti a sfruttare occasioni clamorose. Dobbiamo fare tutti noi un percorso di crescita quest’anno, con le varie competizioni. Sarà una esperienza per noi. Si complica il cammino del Napoli? Andiamo passo dopo passo. L’anno scorso squadre importanti sono rimaste fuori dalle prime 8. Noi dobbiamo crescere nella gestione delle tre competizioni. L’ambizione resta tale, vittoria, qualificazione, oggi non posso dire nulla ai ragazzi. Se avessimo capitalizzato staremmo qui a spiegare altro. L’assenza di reti un blocco mentale? Sarei molto più preoccupato se non avessimo creato le situazioni clamorose che abbiamo fatto, come ho detto all’inizio. Oggi abbiamo utilizzato 13 giocatori della rosa. Andiamo avanti per il nostro percorso. Capire di cosa si ha bisogno. Bisogna crescere tutti insieme nella problematica, nel recupero, l’aspetto medico, fisioterapico. Bisogna crescere da un punto di vista di campo ed extra campo”.

Comments

comments