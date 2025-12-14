Antonio Conte dopo la sconfitta a Udine: “In trasferta dobbiamo essere più bravi a gestire la situazione”

Antonio Conte nel post match a Dazn

“Primo tempo in cui non abbiamo subito un tiro in porta. Secondo tempo in cui siamo andati in affanno: c’è stato un po’ di timore, dopo due gol annullati e una traversa abbiamo preso il gol decisivo. Dobbiamo lavorare tanto su questo. Dobbiamo essere bravi nella gestione di questi momenti, anche con malizia, senza timore e con coraggio. Oggi ce la siamo chiamata: oggi stiamo dando tutto. In trasferta dobbiamo essere più bravi a gestire la situazione. È un punto di vista (psicologico) difficile e su cui dobbiamo crescere. Preoccupato per la coperta corta? Sono situazioni che alla lunga c’è poco da dire, se per motivi esterni; puoi tenere botta ma qualcosa la devi pagare. Non dobbiamo perdere entusiasmo e motivazione. Sarà una annata non semplice”

